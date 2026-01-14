  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest Bakan Kacır duyurdu: Yerli silahlarda ‘tam bağımsızlık’ devri! 965 dev yatırıma teşvik yağdı Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Dünya Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikamet eden sivillerin tahliyesi için insani koridor açacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu insani yardım koridorunun, yarın sabahtan itibaren yerel saatle 09.00 - 17:00 arasında açık olacağı belirtildi.

Suriye ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgali altındaki yerlerde ikamet eden siviller için Halep şehrine doğru bir insani yardım koridoru oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu insani yardım koridorunun, yarın sabahtan itibaren yerel saatle 09.00 - 17:00 arasında açık olacağı ifade edildi.

İnsani koridorun YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir bölgesi ile Halep’i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 karayolu üzerindeki Hamimah köyünden geçeceği kaydedildi.

Sivillere çağrıda bulunulan açıklamada, belirtilen bölgede bulunan terör unsurlarına ait mevzilerden uzak durulması istendi.

 

Suriye ordusunun, bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak ve olası tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması
Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması

Dünya

Avrupa Birliğinden "Suriye" açıklaması

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!
En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Dünya

En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı!

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Dünya

Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı

Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı
Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı

Dünya

Suriye Ordusu’nda hareketlilik! Terör örgütü SGD'ye yeni operasyon hazırlığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23