Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin ittifak ortağı CHP'nin borazanlığını yapan Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa etti.
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.
Cumhuriyet'in "Okulda cübbe ve sarık" ve "Üniversitelere 'cuma' ayarı" başlıklı sözde haberlerde kullandığı rezil ifadeleri değerlendiren Karahasanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.
Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bırakın ya.. İlkokul öğrencilerini dini tedrisattan dışladınız peki üniversitelerde ne olacak?
Üniversitelerde de cuma namazına gidemeyecek öğrenciler.
Dolayısıyla Cumhuriyet zihniyeti budur.
Saadet Partisi'nin ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı, bu zihniyet maalesef dindar insan insanlar tahakküm altında tutmaya çalıyor.
Gündem
