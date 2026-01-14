  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi
Gündem

Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin ittifak ortağı CHP'nin borazanlığını yapan Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa etti.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Programa çarpıcı yorumlarıyla katkıda bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin ittifak ortağı CHP'nin borazanlığını yapan Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa etti.

Cumhuriyet'in "Okulda cübbe ve sarık" ve "Üniversitelere 'cuma' ayarı" başlıklı sözde haberlerde kullandığı rezil ifadeleri değerlendiren Karahasanoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

 

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bırakın ya.. İlkokul öğrencilerini dini tedrisattan dışladınız peki üniversitelerde ne olacak?

Üniversitelerde de cuma namazına gidemeyecek öğrenciler.

Dolayısıyla Cumhuriyet zihniyeti budur. 

Saadet Partisi'nin ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı, bu zihniyet maalesef dindar insan insanlar tahakküm altında tutmaya çalıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Saadet partisi Esed kalmalıydı,Suriye bölünmemeliydi diye açıklama yapmıştı.SaP ,CHP nin koltuk değneği dir.SaP a göre Erbakan hocanın hedeflerini bir bir gerçekleştiren Erdoğan hain, başörtüsü düşmanı Kılıçdaroğlu mücahittir.

Harbiden

Sayın Ali bey boşuna onlar bunların ne olduğunu bizlerden daha iyi biliyorlar reis düşmanlığı bunların her tarafını kör etti bakın yorum dahi yapmıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
