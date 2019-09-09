Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı: Karma eğitim kaldırılmalı

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.om.tr

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bugün ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlarken, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)’den eğitime ilişkin uyarılar geldi. ÖĞ-DER Başkanı Hamdi Sürücü, eğitimle ilgili var olan sorunların moralleri bozmaması dileğini belirtirken, Milli Eğitim Bakanlığına da önemli uyarılarda bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli

ÖĞ-DER Başkanı Sürücü, boş geçen derslerin sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik gibi garabet uygulamalarla tamamlandığına dikkat çekerek, “Bu uygulamalar ve verilen zam iyileştirmeleri emek sömürüsünün devamı niteliğindedir. Ayrıca eğitim öğretim ile ilgili sorunlar şekil değişikliği ile devam etmektedir. Ortaöğretim ile ilgili yapılması düşünülen uygulamalar ölü yüzü pudralamaktan öteye geçmiyor. Nitelikli ve niteliksiz okul ayrımı ayrı bir muammadır.” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerinden derhal vazgeçilsin

Sürücü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ifsat projelerinin tam gaz sürdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Avrupa Birliği projeleri ve ETCEP konuları ile eğitimde ifsat tam gaz devam etmektedir. Nesil emniyetini tehdit eden ve inanç yapımızla taban taban zıt bu tür uygulamaların çocuklarımıza dayatılmasını anlamak mümkün değildir. Kendi kurumlarımız eliyle kendi toplumsal yapımız çökertilmek istenmektedir. Cinsi sapkınlığı meşrulaştırmaya ve fıtratı bozmaya yönelik bu tür uygulamalardan derhal vazgeçilmeldir.”

Haftalık ders yükü azaltılmalı

“ÖĞ-DER olarak Haftalık ders yükünün azaltılmasını istiyoruz.” diyen Başkan Sürücü, şöyle devam etti:

“Ortaöğretimde yapılması planlanan değişikliklerde zorunlu ders saatinin azaltılması bizim de arzumuzdur. Fakat toplam haftalık ders saati azaltılmadığı için artan zamanın seçmeli derslerle doldurulması temelde bir değişiklik olmadığını göstermektedir. İdareci atamaları gecikmesi sorunları arttırarak devam ettirmektedir. Sayın bakanın açıkladığı yetiştirme ve destekleme kurslarında dönem sonunda dört temel dersten merkezi sınav yapılacak olması kapatılmaya çalışılan dershaneleri okula taşımaktır. Tarih ve Coğrafya derslerinin seçmeli yapılması çocuklarımızı tarih ve vatan şuurundan mahrum bırakmaktan başka bir şey değildir.”

Karma eğitim kaldırılmalıdır

Öğretmenler odalarına yapılacak iyileştirmelerin sevindirici olduğunu belirten Sürücü, “Ama asıl mesele bu değildir. Okullarımızda karma eğitim kaldırılmalı, dünyada başarılı örnekleri olan kız erkek okulları hayata geçirilmelidir. Okulların ikili eğitime geçmesi meslek liselerine olan rağbeti azaltmıştır. Bu da şunu göstermektedir ki plansız bir anlayışla gidilecek yol çıkmaz sokak olabilir” şeklinde konuştu.