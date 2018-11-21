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Suudilerin kirli yüzleri ifşa oldu

ABD basını, Suudi Arabistan'daki güvenlik görevlilerinin kadın mahkumlara işkenceler yaptığını iddia etti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
Suudilerin kirli yüzleri ifşa oldu

Wall Street Journal, Suudi güvenlik görevlilerinin bu yıl gözaltına aldıkları kadın hakları savunucularına işkence yaptığını ileri sürdü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi güvenilk görevlilerinin bu yıl gözaltına aldıkları kadın hakları savunucularına işkence yaptığını iddia etti.

İşkenceler yaptılar

Habere göre, 18 kadın hakları savunucusundan en az 8'ine işkence yapılırken, bu 8 kişiden en az 4'ü elektrik şokuna ve kırbaçlanmaya maruz kaldı.

Suudi Arabistan'da bu yıl hapsedilen kadın hakları savunucularından hiçbiri resmi olarak herhangi bir suçla suçlanmıyor. Kaynaklara göre, çoğu kadın aylarca hücre hapsinde tutulurken, bazıları uykudan mahrum edilmeleri için parlak ışığa ve rahatsız edici şekilde düşük sıcaklıklara maruz bırakıldı. En az 1 kadının cinsel tacize maruz kaldığı belirtilirken, 1 kadının birçok kere intihara teşebbüs ettiği haberde yer aldı.

Bu yılın mayıs ayında, kadınların otomobil kullanması yasağının kalkacağı 24 Haziran'a haftalar kala çok sayıda kadın hakları savunucusu Suudi Arabistan'da gözaltına alınmıştı. 'Casusluk' ile suçlanan kadınlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü kadın hakları savunucuları Luceyn Haslul ile İman El Nefcen'in da bulunduğu açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan

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  • FellahiFellahi1 sa önce
    Bu şerefsizlerden herşey beklenir. Yabani yaratıklar, İngiliz köpekleri. Dedeleri Türk askerini arkadan vurmuştu.
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