0553 313 94 23

Suudilere ültimatom verdiler! 'En kısa sürede bekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını en kısa sürede aydınlatması gerektiğini söyledi.

23 Kasım 2018 Cuma 17:56
Suudilere ültimatom verdiler! 'En kısa sürede bekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturmayı en kısa sürede tamamlaması gerektiğini ve Moskova'nın soruşturmanın sonuçlarını beklediğini söyledi.

"Bekliyoruz"

Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Suudi hükümetinin soruşturma yürüttüğünü, Türk hükümetiyle işbirliği yaptığını görüyoruz ve nihai kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:56
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Rusya
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kore gazisinin parasını dolandıran iki kişi yakalandı
    1. GÜNCELLEME - Kore gazisinin parasını..
    2. Mutfak yaptırırken...
    3. Suudilere ültimatom verdiler! 'En kısa..
    4. Bir haftada 34 terörist etkisiz hale..
    5. Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım..
    8. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
    9. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    11. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    12. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    13. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    14. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    15. New York borsası düşüşle açıldı
    16. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    17. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    18. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    19. Döviz kurları
    20. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular