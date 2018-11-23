Suudilere ültimatom verdiler! 'En kısa sürede bekliyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki soruşturmayı en kısa sürede tamamlaması gerektiğini ve Moskova'nın soruşturmanın sonuçlarını beklediğini söyledi.

"Bekliyoruz"

Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Suudi hükümetinin soruşturma yürüttüğünü, Türk hükümetiyle işbirliği yaptığını görüyoruz ve nihai kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.