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Suudilere çok kötü haber! ABD artık...

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Yemen'deki  savaşa katılan Suudi Arabistan savaş uçaklarının bazılarının yakıtlarını  karşılamayı durdurmayı planladığı ileri sürüldü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:41
Suudilere çok kötü haber! ABD artık...

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey  yetkililere dayandırılan haberlerde, Pentagon'da son karar alma sürecinin devam  ettiği belirtildi.

Son kararın ne zaman alınacağı ve Kongrenin ne zaman  bilgilendirileceğinin henüz belli olmadığı aktarılan haberlerde, ABD'nin Suudi  Arabistan'a yönelik diğer askeri yardımlarının ise süreceği kaydedildi.

"ABD Yemen konusunda meşruiyet arıyor"

Haberlerde, Yemen'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden  olan hava saldırılarına karşı uzun süredir ABD'nin kayıtsız kaldığı, bu son  kararın kamuoyunda nasıl bir tepkiyle karşılanacağının ise belirsiz olduğu ifade  edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştiri oklarını toplayan ABD'nin  Yemen konusunda meşruiyet arayışında olduğu ve bu adımla "Suudi Arabistan'ın  saldırılarına karşı Yemen'de tedbir aldığını söyleme" imkanı bulacağı da öne  sürüldü.

Yemen'in bombalanmasına katılan Suudi savaş uçaklarının yaklaşık 5'te  4'ünün yakıtlarının Riyad tarafından, sadece kalan kısımın ABD desteğiyle  sağlandığı bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:41
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