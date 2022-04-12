Suudiler Joe Biden'ı fena ti'ye aldı

Uzun süredir ABD ile yakın ilişkiler yürüten Suudi Arabistan'da son dönemde yaşanan değişim medya sektörüne de yansıdı. Suudi Arabistan'ın en büyük medya kurumu MBC'de yayınlanan bir mizah programında, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, mizah malzemesi yapıldı.

Yaptığı konuşmalarda sık sık unutkanlıklar ve uyuklama yaşayan Biden'ı ve devamlı onun yanında bulunan Harris'i canlandıran iki komedyen, Amerikan Başkanı'nı adeta tiye aldı.

Mizansen videoda Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenirken birden uyuya kalıyor. Uyanır uyanmaz Çin'e sataşan Biden, yanındaki yardımcısı Kamala Harris'e de First Lady diye sesleniyor.