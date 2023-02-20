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Gündem Suudiler haddini aştı! Arabistan'da Kabe'ye benzer yeni bir yapı inşa ediyorlar!
Gündem

Suudiler haddini aştı! Arabistan'da Kabe'ye benzer yeni bir yapı inşa ediyorlar!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da dünyanın en büyük modern şehir merkezini kurmak için 'Murabba Geliştirme Şirketi' isimli firmayı kurduğunu duyurdu. Söz konusu projede Kabe'ye benzer bir yapının benzer bir isimle inşa edileceğine dair servis edilen tanıtım filmi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:15:00 - 2023-02-20 15:22:44

Suudi Arabistan'ın yeni projesi Müslümanların büyük tepkisini çekti. Ilımlı İslamcı Veliaht Prens Muhammed bin Selman yaptığı açıklamada, Murabba isimli projesini duyurarak başkent Riyad'a 'Mukaab' isimli küp bir bina grubu kuracaklarını bildirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN 2030 VİZYONU

Söz konusu proje için 'Murabba Geliştirme Şirketi' isimli bir firma kurulduğunu açıklayan bin Selman'ın başkente kuracağı Mukaab isimli binanın hem şekil hem de isim olarak Kabe'ye benzerlik göstermesi, kutsal topraklarda yeni bir plan mı yapılıyor sorusunu akıllara getirdi.

KABE'YE BENZEMESİ İLE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Müslüman toplumun büyük tepki gösterdiği Mukaab projesi tasarımsal açıdan aynı Kabe'ye benzerken adını 'küp' kelimesinden alarak isim olarak ta Kabe'ye oldukça benziyor.

ÇİNE 20 EMPIRE STATE BİNASI SIĞABİLİYOR

Mukaab projesi 400 metre yüksekliğinde ve 400 metre uzunluğunda tasarlanırken içine 20 Empire State binasını alacak şekilde büyük olacağı belirtiliyor.

Söz konusu projenin içerisi otel odaları, perakende satış alanı ve turistik mekanlarla dolu olacak olan Mukaab’ın tam ortasında yine devasa sarmal bir kule bulunacak. Mukaab'ın içinin teknoloji yardımı sayesinde birçok farklı coğrafyadan iklimi yaşatabileceği belirtilirken içinde 80'den fazla eğlence ve kültür mekanı, müze, tiyatro ve hatta üniversite olacağı belirtildi.
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BAŞKA BİR DÜNYAYA AÇILAN KAPI SLOGANIYLA TANITILDI

'Başka bir dünyaya açılan kapı' sloganıyla tanıtımı yapılan ve Kabe'ye benzerliği ile büyük tepki çeken yapının 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

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