Suudi’den Türkiye dönüşü

Trump döneminde Türk düşmanlığını artırıp açık cephe alan Suudi Arabistan, Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanması sonrası Ankara’yla bağlarını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir depreminden 1 hafta sonra Türkiye’ye yardım gönderme kararı alan Suudi Kralı Selman’ın geçtiğimiz günlerde G-20 zirvesi bahanesile Başkan Erdoğan’ı araması ve ilişkilerin normalleştirmesi çabası genişliyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, “Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.



Katar'la da anlaşmazlık bitecek



Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında basına konuşan Al Suud, “Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz” diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.