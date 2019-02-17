0553 313 94 23

Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Pakistan’da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 3 Asya ülkesine düzenleyeceği turun ilk durağı olan Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

17 Şubat 2019 Pazar 18:45
Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Pakistan’da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 3 Asya ülkesine düzenleyeceği turun ilk durağı olan Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pakistan, Hindistan ve Çin’e resmi ziyaret düzenleyeceği Asya turuna başladı. Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Bakanlar Kurulu karşıladı. Ziyareti boyunca Devlet Başkanı Arif Alvi, Başbakan Khan ve Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva ile bir araya gelecek.


Ziyarette iki ülke arasında 10 milyar dolarlık rekor seviyede yatırım anlaşması imzalanacak. Anlaşma kapsamında Pakistan’ın Gvadr şehrine petrol rafinerisi ve kompleksi inşa edilecek.


Geçen Perşembe günü silahlı milislerin Keşmir’in Hindistan kontrolündeki kesime bombalı bir saldırı yaparak 44 kişiyi öldürmesi üzerine Pakistan ile Hindistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş ve bu saldırının cevapsız kalmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    3. Maçın ardından
    4. Pazardaki balıkçıdan İmamoğlu’na..
    5. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 -..
    6. Polis Başmüfettişi Sula: “Terörle..
    7. İlkay'a göre turun favorisi Manchester..
    8. CHP’li İnce: “Türkiye, üretim..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    11. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    12. Katil Esed ve Rusya, Türk yardım..
    13. Aktaş Gümüşhanelilerle horon tepti
    14. "O gece doğal millet mutabakatı ortaya..
    15. Üniversite mezunları ne kadar askerlik..
    16. Bozbey’den ruhsat cevabı: "Bunu..
    17. Yelken: 2019 İzmir Kış Trofesi
    18. Önlisans mezunları ne kadar askerlik..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler..
    20. AK Parti'nin Balıkesir mitingi
    21. İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman..
    22. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    23. Lise mezunları ne kadar askerlik..
    24. Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar
    25. İki yıllık yüksek okul mezunları ne..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik..
    27. Kemal Özdeş: "Gole sevinirken..
    28. Bakanlar Gül ve Selçuk, Keçiören’de..
    29. Terim'den sürpriz tercihler! Nedeni...
    30. Hikmet Karaman: "Zor bir maçtı"
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması