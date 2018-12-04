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Suudi Prense bir şok daha! Kontrol altına alınmazsa...

Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir makalesindeSuudi Arabistan VeliahtPrensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmazsa ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 07:11
Suudi Prense bir şok daha! Kontrol altına alınmazsa...

Washington Post Yayın Kurulu, Kaşıkçı cinayeti hakkında "Sızdırılan yeni CIA bulguları, Muhammed bin Selman'ın aleyhindeki detaylara bir yenisini ekledi. Kongre harekete geçmeli" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Makalede, Wall Street Journal’ın CIA'nın gizli bir değerlendirmesine  dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman,  Kaşıkçı’nın ekim ayında ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti işleyen  ekibi denetlediği kaydedilen danışmanı Saud el-Kahtani’ye en az 11 mesaj  gönderdiği ve bu mesajlar arasında "muhtemelen öldürme emrini" vermiş  olabileceğini iddia ettiği anımsatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve yakınındakilerin, Veliaht Prens Muhammed  bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna dair "doğrudan bir kanıt" ya  da "kesin bir delil" olmadığını savunduğuna işaret edilen makalede, "Evet, ortada  'doğrudan bir delil' olmayabilir ama herhangi bir mantıklı değerlendirme Veliaht  Prens'in bu işin sorumlusu olduğunu ortaya koyar. Trump yönetiminin bu sonucu reddetmesi, Suudi Arabistan'a karşı politikasının inkara dayalı olduğu sonucunu  ortaya çıkarıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaşıkçı cinayeti için bağımsız bir uluslararası soruşturmanın şart  olduğuna dikkat çekilen makalede, Kongre üyelerinin de CIA Direktörü Gina  Haspel'in ellerindeki kanıt ve cevaplar konusunda gerekli komiteleri  bilgilendirmesi için ısrarcı olmaları gerektiği kaydedildi.

"Kongre harekete geçmeli"  

Geçen hafta, ABD Senatosunun alt komitelerine sunulan ve Trump  yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan’a verdiği desteği bitirmesini öngören  karar tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiği aktarılan makalede, bunun iyi bir  adım olduğu ancak Kongre üyelerinin daha geniş çaplı bir yasaya destek vermesi  gerektiği belirtildi.

 Makalede, "Her partinin destek verdiği bir kanun tasarı, Suudi  yönetiminde Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı kim varsa yaptırım uygulanmasını ve  Suudi Arabistan'a tüm askeri satışların askıya alınmasını gerektirir. Böyle bir  yasa, Savaş Yetkileri Kararı'nda bir değişiklik olarak sunulabilir." önerisinde  bulunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın "Suudi Arabistan, ABD'nin yarı  önemli bir müttefiki. Ancak Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman aynı şey  değil, Veliaht Prens kontrolden çıktı." ifadelerine yer verilen makalede,  "Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmaz ve kontrol altına alınmazsa bu prens,  ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de  Kongre harekete geçmeli." değerlendirmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 07:11
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