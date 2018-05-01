Suudi Prens otellerini Fransızlara satıyor

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Suudi Arabistan’ın en zengin ismi Prens Alwaleed bin Talal’ın şirketi Kingdom Holding, Mövenpick Hotels’i AccorHotels’e satıyor.

Kingdom Holding ile AccorHotels arasında satış için anlaşma sağlandığı ve satışın bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağı bildirildi.

Kingdom Holding’in Accor’da da yüzde 5,7 hissesi bulunuyor.

Fransız AccorHotel, Movenpick’i 567 milyon dolara satın alacağını açıklamıştı. Mövenpick’in Türkiye’de de 4 oteli bulunuyor.

1973’te İsviçre’de kurulan Mövenpick Hotels & Resorts’un 27 ülkede 84 oteli var. Şirket özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da otelcilik alanında önemli bir güce sahip.