Suudi petrol devi halka arz oluyor

Suudi Arabistan enerji devi Aramco, Riyad borsasında milyarlarca dolarlık hisse satışını planlıyor. Reuters’ta yer alan habere göre Haziran ayında gerçekleşecek olan bu satışın Orta Doğu'daki en büyük hisse senedi anlaşmalarından biri olması ve potansiyel olarak yaklaşık 10 milyar dolar getirmesi bekleniyor.

Hisse satışının Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrolden uzaklaştırmayı ve özel sektörün ekonomik kalkınmadaki rolünü genişletmeyi amaçlayan Vizyon 2030 adlı daha geniş ekonomik stratejisinin bir parçası olduğu kaydediliyor.

Aramco en son Aralık 2019'da 25,6 milyar dolar ile dünyanın en büyük halka arzına imza atmıştı. Arz sonrasında sigortacıların ek hisse satmasına izin veren "greenshoe opsiyonunun" kullanılmasıyla 29,4 milyar dolarlık bir halka arza ulaşmıştı.