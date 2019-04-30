Suudi muhalif Türkiye'den çağrı yaptı: Başım belada, hayatım tehlikede

Suudi bir muhalif olan Ali Sja, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'de, Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından izlendiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Suudi Arabistan'da birçok muhalifi işkence yaparak öldüren Selman yönetimi, Türkiye'de bulunan Ali Sja adlı bir Suudi vatandaşını ölümle tehdit etti.

Sja sosyal medya hesabından şu cümleleri söyledi:

Ben Türkiye'de sıkışmış olan Suudi bir muhalifim. Suudi Arabistan yönetimi tarafından tehdit ediliyorum. Başım belada, uluslararası kurumlar kulak vermiyor. Birleşmiş Milletler'e buradan çağrı yapıyorum, hayatım tehlikede...

Olayın arkasında Selman olabilir

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu düşünülüyor. Selman'ın ayrıca ülkedeki birçok muhalifi, sebepsiz yere hapse atarak işkenceler yaptığı ortaya çıkmıştı. Ali Sja'nın tehdit edildiğini açıklamasının ardından akıllara yine Prens Selman geldi.