Suudi konsolosluğunda hummalı temizlik! İzleri mi siliyorlar?

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutuna bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.

Temizlik malzemeleri getirildi

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç bir gelişme yaşandı. Konutun önüne beyaz renkli bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.

Konsolosluk rezidansı aranmak isteniyor

Konsoloslukta yapılacak olan aramanın yanı sıra konsolosun da yaşadığı konsolosluk rezidansının da aranması gündemde. Çok sayıda temizlik malzemesinin rezidansa taşınması şüpheli bir detay olarak dikkat çekti.