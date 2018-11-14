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Suudi kaynaklar teyit etti! O ülkeyi savaş çıkarmaya zorluyor

Suudi Prens Selman'ın, Kaşıkçı cinayetini unutturmak için İsrail ile Hamas arasında savaş çıkarmaya yönelik hamleler yaptığı öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:55
Suudi kaynaklar teyit etti! O ülkeyi savaş çıkarmaya zorluyor

Suudi Veliaht Prensi Selman'ın, 'dikkatleri Kaşıkçı cinayetinden başka yöne çekme' amacıyla İsrail'i Hamas'la savaşması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'daki kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre, Kaşıkçı cinayetinin hala gündemde kalması ve Türkiye'nin ses kayıtlarıyla 'sürece zarar vermeye başlaması' üzerine, Suudi Arabistan kralını İsrail'i Hamas'la savaşması için ikna etmeye çalışıyor.

Alınan bilgilere göre, kraliyet mahkemesi, dışişleri ve savunma bakanlığı ve istihbarat servisi üyelerinden oluşan bir ekip her 6 saatte bir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı bilgilendiriyor.

Suudilerin İsrail'in çıkarlarını destekleyen rolü

Prens Selman'a verilen tavsiyelere göre ise, Gazze'de çıkacak bir savaşın Trump'ın dikkatini dağıtacağını ve Suudi Arabistan’ın İsrail’in stratejik çıkarlarını desteklemedeki rolüne dikkat çekeceğini söyledi.

'Silah satın alma yoluyla tarafsızlaşma'

Öte yandan, Alwaght'ta yer alan analize göre, Selman'a verilen tavsiyeler arasında 'Türkiye'yi her anlamda tarafsızlaştırmak' da var. Bunun ise Erdoğan'a çeşitli silah alımı tekliflerinde bulunarak sağlanmaya çalışılacağı iddia edildi.

 

 
Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:55
  1. Suudi Arabistan
  2. Prens Selman
  3. Cemal Kaşıkçı

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  • HaticeHatice32 dk önce
    Bence bunlarin hepsi bir oyun kasikci cinayeti filistine yapilan saldirilar suudlarin aklli mi akilsizmi bilmedigimiz belki israil ile diger kuresel guclerin oyununu farkedemeyen korfez savasinda israil ile abd ye sirf saddamin devrilmesi icin borclanan suudlarin, saddami deviren kuresel gucler simdi irakin bolundugu gibisuudlarinda bolunmesi icin ugrasan haclilarin oyunlarina hirsi icin goz yuman katil suud prensi var ve uzuldugum konu kutsal topraklar elden giderse ne yapabiliriz buyuk ihtimal kiblemizide ele gecirmek istiyorlardir biz inananlarin ici kan agliyor evet kabeyi cenabi allah koruyacaktir zaten korumaktadir fil suresinde oldugu gibi yine koruyacaktir ama kabenin su andaki hali zaten icler acisi etrafindaki rezidanslarda neler donuyor kimbilir
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