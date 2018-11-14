Suudi kaynaklar teyit etti! O ülkeyi savaş çıkarmaya zorluyor

Suudi Arabistan'daki kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre, Kaşıkçı cinayetinin hala gündemde kalması ve Türkiye'nin ses kayıtlarıyla 'sürece zarar vermeye başlaması' üzerine, Suudi Arabistan kralını İsrail'i Hamas'la savaşması için ikna etmeye çalışıyor.

Alınan bilgilere göre, kraliyet mahkemesi, dışişleri ve savunma bakanlığı ve istihbarat servisi üyelerinden oluşan bir ekip her 6 saatte bir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı bilgilendiriyor.

Suudilerin İsrail'in çıkarlarını destekleyen rolü

Prens Selman'a verilen tavsiyelere göre ise, Gazze'de çıkacak bir savaşın Trump'ın dikkatini dağıtacağını ve Suudi Arabistan’ın İsrail’in stratejik çıkarlarını desteklemedeki rolüne dikkat çekeceğini söyledi.

'Silah satın alma yoluyla tarafsızlaşma'

Öte yandan, Alwaght'ta yer alan analize göre, Selman'a verilen tavsiyeler arasında 'Türkiye'yi her anlamda tarafsızlaştırmak' da var. Bunun ise Erdoğan'a çeşitli silah alımı tekliflerinde bulunarak sağlanmaya çalışılacağı iddia edildi.