Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi Gazeteci Dehham el-Ineyzi, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "İsrail Arapların düşmanı değil, asıl düşmanımız Farslar ve Türkler" dedi.26 Aralık 2018 Çarşamba 11:52
Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Suudi Gazeteci Dehham el-Ineyzi, “Haliciyye” televizyonundaki “İtticahat” programında, İsrail’in Arapların düşmanı olmadığını belirterek, asıl düşmanın Farsların ve Türklerin olduğunu söyledi.
Suudi gazeteci el-Ineyzi, sahibi Selman'ın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İsrail ile ülkesinin bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Ineyzi, asıl düşmanlarının Türkler olduğunu belirtti.
Yeni Osmanlılar benzetmesi
Rotana Haliciyye Tv’de, İran ile Arapların çatıştığını iddia eden El-Ineyzi, “Yeni Osmanlılar” olarak nitelediği Türkiye’nin de bölgede “emperyal emeller güttüğünü” ve Mekke ile Medine’ye yeniden hükmetmek istediğini söyledi. Ineyzi, bu duruma "Suudi Arabistan izin vermeyecek" dedi.
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