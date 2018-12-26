Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

Suudi Arabistan kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Suudi Gazeteci Dehham el-Ineyzi, “Haliciyye” televizyonundaki “İtticahat” programında, İsrail’in Arapların düşmanı olmadığını belirterek, asıl düşmanın Farsların ve Türklerin olduğunu söyledi.

Suudi gazeteci el-Ineyzi, sahibi Selman'ın sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. İsrail ile ülkesinin bir sıkıntısı olmadığını söyleyen Ineyzi, asıl düşmanlarının Türkler olduğunu belirtti.

Yeni Osmanlılar benzetmesi

Rotana Haliciyye Tv’de, İran ile Arapların çatıştığını iddia eden El-Ineyzi, “Yeni Osmanlılar” olarak nitelediği Türkiye’nin de bölgede “emperyal emeller güttüğünü” ve Mekke ile Medine’ye yeniden hükmetmek istediğini söyledi. Ineyzi, bu duruma "Suudi Arabistan izin vermeyecek" dedi.