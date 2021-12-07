Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığı iddia edilen 1 şüpheli, Fransa'daki Charles-de-Gaulle Havaalanı'nda yakalandı.
Fransız basınının, adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlının, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
Uçağa binerken yakalandı
Haberlerde, 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarıldı.
Cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.