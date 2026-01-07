  • İSTANBUL
Suudi Dışişleri Bakanı Washington'da: Bölgesel güvenlik ve enerji gündemde

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Suud, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Washington’a gitti; Orta Doğu güvenliği ve enerji başlıkları masada olacak.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud’un ABD’li mevkidaşıyla görüşmek üzere Washington’a ulaştığını duyurdu. Görüşmelerin, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

GÜNDEM: BÖLGESEL VE KÜRESEL DOSYALAR

Diplomatik kaynaklara göre temaslarda Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, enerji piyasaları, küresel istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alınması öngörülüyor. Ziyaret, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle yakından izleniyor.

