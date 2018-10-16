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Suudi basınından şok iddia!

Suudi Arabistan basını, Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi Arabistan timinin gözaltına alındığını iddia etti.

16 Ekim 2018 Salı 09:31
Suudi basınından şok iddia!

Suudi Arabistan hükümetine yakın Elaph gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı infaz ettiği öne sürülen 15 kişilik timin gözaltına alındığını iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre, gözaltına alınan kişilere İstanbul'a gitme nedenleri ve ne yaptıkları soruldu.

Suud basınındaki haberin, CNN International'ın Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetini kabul eden bir rapor yayınlayacağı iddiasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:31
  1. İstanbul
  2. suudi basını
  3. cemal kaşıkçı

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