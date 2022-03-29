Suudi Arabistan'tan flaş petrol açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Bin Selman, OPEC örgütünün farklı zamanlarda farklı ülkelerle ile çalışabilmek için siyaseti bir kenara bıraktığını belirtti.

Bin Selman, "Enerji güvenliğini sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Körfez ülkeleri bu konuda kendilerinden bekleneni yerine getirdiler, ancak diğerlerinin taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Bin Selman ayrıca, "OPEC olmasaydı, mevcut dalgalanmaya rağmen sürdürülebilir bir enerji piyasasını kutluyor olmazdık. Durum daha da kötü olurdu." ifadelerini kullandı.

Bölgenin birçok riskle karşı karşıya olduğunu belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan'ın, küresel piyasalarda olabilecek petrol aksaklıklarından sorumlu olmayacağı konusunda geçen hafta yaptığı açıklaması açıktı." diye konuştu.

Bin Selman, "Rusya günde yaklaşık 10 milyon varil petrol üretiyor ve bu da küresel tüketimin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu büyük bir katkı." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 21 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde küresel piyasalarda olabilecek petrol aksaklıklarının sorumluluğunun Suudi Arabistan'da olmayacağı belirtilmişti.

Rusya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere dünyanın en büyük petrol üreticilerini içeren OPEC , Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle üretimi artırma çağrılarının baskısı altında.

OPEC , üretimi artırmaya yönelik bu taleplerin gölgesinde perşembe günü toplanacak. Ancak örgütün günlük 400 bin varil artışı içeren önceki kararlarına bağlı kalacağı beklentisi hakim.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.