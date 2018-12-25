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Suudi Arabistan'ın skandalları bitmiyor! ABD'den özel jetle kaçırıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastıyla tüm dünyanın tepkisini çeken Suudi Arabistan, 15 yaşındaki kızı aracıyla ezen Suudi genci özel jetle Amerika'dan kaçırdı. ABD'li yetkililer, sahte pasaportla Suudi Arabistan'a kaçırılan gencin iadesi için harekete geçti.

25 Aralık 2018 Salı 22:52
Suudi Arabistan'ın skandalları bitmiyor! ABD'den özel jetle kaçırıldı

ABD'nin Portland kentinde üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Abdulrahman Nura, 2016 yılında yaya geçidinde yürüyen 15 yaşındaki Fallon Smart'ı aracıyla ezerek ölümüne neden oldu, ancak 2017 yılının haziran ayında Nura ortadan yok oldu.

Sahte pasaportla ülkesine kaçırıldı

Suudi Arabistan başkonsolosluğu, gözaltına alınan Nura için 100 bin dolarak kefalet ödedi. Serbest kalan Nura, konsolosluk tarafından ayarlanan özel jet ve adına düzenlenmiş sahte pasaportla ülkesine döndü.

ABD'li yetkililer, Nura'nın 18 ay önce ülkesine döndüğünü öğrendi, ancak Suudiler ABD makamlarının Nura'nın ülkesine nasıl döndüğü, diğer ayrıntılar konusunda hiçbir soruya yanıt vermedi.

"Buraya geri getirilmesi için her şeyi yapacağız"

ABD makamları Nura'nın iadesi için hukuki süreç başlatırken, yetkililer, "Onun buraya geri getirilmesi için her şeyi yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Nura'nın ailesinin Suudi Arabistan kraliyeti ile bağlantısının olmadığı belirtilirken, yaşamını yitiren genç kız Fallon Samart'ın ailesinin avukarı, Suudiler'in Nura'nın kaçışına yardım etmiş olabileceğini travmaların en yükseği olarak tanımladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:52
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Arabistan
  5. ABD

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