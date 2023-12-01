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Ekonomi Suudi Arabistan'ın petrol hilesi ortaya çıktı
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın petrol hilesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:41:00 -
Suudi Arabistan'ın petrol hilesi ortaya çıktı

Uzmanlara göre Suudi Arabistan, üretimi sınırlandırarak fiyatları yüksek tutmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varillik üretim kesintisi uygulamasını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ üyeleriyle birlikte dünya petrol arzının yüzde 40'ını karşılayan Rusya da 2024'ün ilk üç ayı için günlük üretimi 500 bin varil azaltacağını duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya öncülüğündeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere bugün bir araya gelmişti.

Reuters'ın haberine göre, OPEC+ ülkelerinin enerji ve petrol bakanları, günlük yaklaşık 2 milyon varil ek arz kesintisi konusunda prensipte anlaşıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının açıklamasına göre Riyad, petrol üretimini "2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar" günlük bir milyon varil azaltmaya devam ederek ham petrol fiyatlarını desteklemeyi amaçlayan stratejisini sürdürecek" denildi.
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Riyad, bu yılın nisan ayında açıkladığı günlük 500 bin varillik azaltıma ek olarak temmuz ayında aynı oranda ilave kesinti politikasını uygulamaya koymuştu.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın alınan karara 2024'ün başında katılacağı belirtilirken Cezayir'in söz konusu karara 50 bin varille iştirak edeceği kaydedildi.

Uzmanlara göre Suudi Arabistan, üretimi sınırlandırarak fiyatları yüksek tutmaya çalışıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 83,1 dolardan işlem görürken kararın ardından Londra’da işlem gören petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 84,22 dolardan işlem gördü.

Uluslararası Enerji Ajansının son yayımlanan petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin gelecek yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 101,5 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Aynı dönemde, OPEC+ grubunun mevcut anlaşması dikkate alındığında, küresel petrol arzının günlük ortalama 102,8 milyon varil olacağı öngörülüyor.

Bu, üretim kesintilerine rağmen günlük yaklaşık 1,3 milyon varillik arz fazlasına işaret ediyor.

OPEC+ grubu, 5 Ekim 2022'de gerçekleştirdiği 33. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı.

Daha sonra, 3 Nisan 2023'te 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ise bazı üye ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceği duyurulmuştu.

Grup, 4 Haziran'daki 35. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda günlük yaklaşık 3,6 milyonu varili aşan üretim kesintisine 2024'ün sonuna kadar devam etmek üzere anlaşmıştı.

Söz konusu toplantıda, ayrıca, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ülkesinin gönüllük olarak günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine gideceğini belirtmişti. Suudi Arabistan daha sonra gönüllü üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: Euronews

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