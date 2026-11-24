Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyini hedef aldığını söyledi. Maliki, aracın nerede düşürüldüğüne ve saldırının hedef aldığı noktaya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

CAZAN VE ABHA’DA UYARI VERİLMİŞTİ

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce güneydeki Cazan ve Abha kentlerinde erken uyarı sistemini devreye almış, ardından tehlikenin geçtiğini açıklamıştı. Yetkililer, iki kentteki alarm ile Koalisyonun duyurduğu İHA olayı arasında bağlantı olup olmadığını belirtmedi.

YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ARTTI

Yemen’de Husilerin 2014’te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından çatışmalar derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon, Mart 2015’ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekliyor.

Nisan 2022’de başlayan ateşkesin ardından bir süre azalan çatışmalar, temmuz ayından bu yana yeniden yoğunlaştı. Husiler, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarının yanı sıra Suudi Arabistan’ı da füze ve İHA’larla hedef alıyor.