  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'ın can damarını vurdular
Dünya

Suudi Arabistan'ın can damarını vurdular

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Aramco petrol tesislerinin füze ile vurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:06:00 -
Suudi Arabistan'ın can damarını vurdular

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin 'Kudüs 2' tipi füzeyle düzenlediği bir operasyonda 'Saudi Aramco' petrol tesislerini vurduğunu duyurdu.

Al Maşhad Al Yemeni sitesinin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin 'Kudüs 2' tipi füzeyle düzenlediği bir operasyonda 'Saudi Aramco' petrol tesislerini vurduğunu duyurdu.

Yahya Seri, “Söz konusu füzeler Suudi Arabistan derinliklerinde yaptığı başarılı testlerin ardından hizmet aşamasına girmiştir” dedi.

'Kudüs 2' tipi füzenin hedefe doğru isabet ettiğini belirten Seri, "Bu operasyon Yemen'de devam eden askeri saldırganlık ve kuşatmanın yanıtı olarak ve birkaç gün önce Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirme vaadi doğrultusunda yapıldı" ifadesini kullandı.

Seri ayrıca, Suudi vatandaşlara ve yabancı şirketlere bu tesislerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi
Korona Virüs

Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşes..
Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü
Dünya

Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattına savaşmaya giden bir Yunan sporcunun bölgedeki çatışmalarda öldüğü açıklandı.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay