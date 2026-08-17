Avrupa serüveni öncesi kritik talep! 3 dev kulüp TFF'ye gidiyor
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Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı belirtildi. Üç kulübün taleplerinin bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.
Avrupa kupalarında lig aşamasına kalma yolunda kritik maçlara çıkacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın, Süper Lig 2. hafta müsabakalarının ertelenmesi için TFF'ye başvuracağı iddia edildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yoğun maç takvimi nedeniyle harekete geçti. Kulüplerin, Avrupa kupalarındaki play-off karşılaşmalarıyla Süper Lig maçları arasında kısa süre bulunması nedeniyle 2. haftadaki karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınmasını talep edeceği belirtildi. Üç kulübün erteleme başvurularının bugün TFF'ye ulaşması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmalar için erteleme talebinde bulunacağı ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle:
Fenerbahçe - Konyaspor
Trabzonspor - RAMS Başakşehir
Alanyaspor – Beşiktaş
PLAY-OFF TAKVİMİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacak. Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa'daki play-off ilk maçlarını 20 Ağustos'ta oynayacak.
TFF’NİN KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başvurularının ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek. Federasyonun talepleri kabul etmesi halinde üç karşılaşmanın yeni tarihlerini TFF belirleyecek.