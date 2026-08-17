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Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

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Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mustafa Ezici, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Ardından bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi.

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Foto - Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Mustafa Ezici, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Jandarma ekiplerinin ikna ettiği Ezici, binadan indirilerek gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Alanya’da meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ezici, henüz bilinmeyen nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ezici, eşini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından bölgedeki bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayında eşini yaraladığını söyleyen Ezici, ardından intihar edeceğini belirtti.

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Foto - Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

Ezici takipçilerinden helallik isteyerek, "Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının dördüncü katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Ben namuslu, şerefli adamım. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" ifadelerini kullandı. Ezici’nin binanın çatısına çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Foto - Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

Jandarma ekipleri, uzun süren ikna çalışmasının ardından Ezici’yi intihar girişiminden vazgeçirdi. Binadan indirilen Ezici, işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Bıçaklı saldırıda yaralanan kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Ezici’nin intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayının, bir süre sonra hesabından kaldırıldığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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