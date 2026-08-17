Eşini defalarca bıçakladı, sonrasında utanmadan bakın ne yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Mustafa Ezici, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. Jandarma ekiplerinin ikna ettiği Ezici, binadan indirilerek gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Alanya’da meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Ezici, henüz bilinmeyen nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ezici, eşini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından bölgedeki bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayında eşini yaraladığını söyleyen Ezici, ardından intihar edeceğini belirtti.