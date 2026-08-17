AFAD’dan 17 Ağustos mesajı
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AFAD, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde yayımladığı mesajla felakette hayatını kaybedenleri andı. Paylaşımda, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
AFAD’ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü... 17 Ağustos’u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.”