Ateşkese uymuyorlar! Siyonistler çatışmaya hazırlanıyor

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail ordusu, Ali Tahir Tepesi ile Beaufort (Şakif) Kalesi çevresinde Hizbullah’a ait olduğunu ileri sürdüğü altyapıyı imha etmeye çalışıyor.

Hizbullah’ın ise bölgede işgale katılan İsrail birliklerine yönelik saldırılar planladığı öne sürüldü. Taraflardan söz konusu iddialara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

TÜNELLERDE HİZBULLAH MENSUPLARI OLDUĞU İDDİASI

Haberde, Ali Tahir Tepesi’ndeki bazı tünellerde Hizbullah mensuplarının mahsur kaldığı ileri sürüldü. İsrail ordusunun, Hizbullah’ın tünellerdeki mensuplarını kurtarmak amacıyla düzenleyebileceği girişimleri engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Sahadaki gelişmeler nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan’da birkaç gün sürebilecek çatışma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

BAZI SALDIRI PLANLARINA ONAY ÇIKMADI

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ile ABD arabuluculuğunda devam eden müzakereler nedeniyle ordunun son günlerde sunduğu bazı saldırı planlarını onaylamadığı kaydedildi.

Buna karşın 15 Ağustos sabahı Lübnan’a yönelik hava saldırılarının yeniden düzenlenmesi, ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRDÜ

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girmiş, ardından birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu ise ateşkese rağmen 15 Ağustos sabahı Lübnan’a yeniden hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.