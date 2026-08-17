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Yerel Pisliklerini denize döken tekneye kallavi ceza
Yerel

Pisliklerini denize döken tekneye kallavi ceza

Yeniakit Publisher
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Pisliklerini denize döken tekneye kallavi ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir teknede yapılan denetim sonrası deniz kirliliğine sebep olmaktan dolayı 419 bin lira cezai işlem uygulandı.

Turgut Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir teknede atık yönetmeliğine aykırı uygulama tespit edildi. Yapılan kontrollerde teknenin aylardır atık belgelerini düzenlemediği, oluşan atıkların nereye boşaltıldığına ilişkin herhangi bir kayıt ve bildirimde bulunmadığı belirlendi. Denetim sonucunda tekne sahibine, atıklarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve deniz kirliliğine neden olması nedeniyle 419 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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