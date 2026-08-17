Şanlıurfa'da 'Hayat Namazla Güzeldir' coşkusu!

Şanlıurfa'da Peygamber Sevdalıları tarafından çocuk ve gençlere namaz sevgisini kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen “Hayat Namazla Güzeldir” etkinlikleri, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen final programıyla sona erdi.

Programa HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çocuklar, gençler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilavetiyle başladı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda namazın insan hayatındaki yeri ve çocuklara küçük yaşlarda namaz alışkanlığı kazandırılmasının önemi anlatıldı.

İkizce Kız İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler katılımcılardan ilgi görürken çocuklar için hazırlanan Hacivat-Karagöz gösterisi de programa renk kattı. Eğitici ve manevi mesajların verildiği gösterinin ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler ve hediye çekilişleri gerçekleştirildi.

Çocuklardan anne ve babalara yürekleri titreten çağrı

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise İbrahim Göv tarafından çocukların dilinden okunan basın açıklaması oldu.

Anne ve babalara seslenilen açıklamada çocukların yalnızca iyi bir eğitim ve meslek sahibi olmalarının değil, iman ve güzel ahlakla yetişmelerinin de önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bizler sadece büyümek istemiyoruz… Güzel büyümek istiyoruz. Güzel ahlaklı, merhametli, dürüst ve imanlı insanlar olmak istiyoruz. Ve bunun en güzel yollarından biri de namazı hayatımızın bir parçası hâline getirmek.”

“Namaz Rabbimizle aramızdaki en güzel bağlardan biri”

Çocukların mesajında teknolojinin hayatlarındaki yerine de dikkat çekildi:

“Bazen oyunlara dalıyoruz, bazen telefonların ve tabletlerin dünyasında kayboluyoruz. Ama kalbimizin de ilgiye, sevgiye ve maneviyata ihtiyacı var.”

Namazın Allah ile kul arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, çocukların geleceğine yönelik dikkat çekici bir çağrı yapıldı:

“Belki bir gün doktor olacağız… Belki mühendis, öğretmen veya başka bir meslek sahibi… Ama bütün bunlardan önce, iyi bir kul olmayı öğrenmeye ihtiyacımız var.”

Mesaj, “Bizim için kurduğunuz güzel gelecek hayallerine namazın güzelliğini de ekleyelim. Çünkü hayat namazla güzeldir” sözleriyle tamamlandı.

“Yarının büyük çınarları olacaksınız”

Programda konuşan İmam Hatip Yunus Özer ise Hazreti Ali'nin çocuk yaşta Hazreti Muhammed'in çağrısına verdiği karşılıktan örnekler sundu.

Çocukları birer fidana benzeten Özer, öğretmenlerin ve hocaların güneş, anne ve babaların ise su gibi çocukların yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sizler de küçük Alilersiniz. Yarın Hz. Ali'nin adaylarısınız ve bu topraklarda büyüyeceksiniz. Onların aydınlattığı yolda büyüyeceksiniz.”

Özer, çocuklara “Şimdinin fidanları olduğunuz gibi yarının büyük çınarları olacaksınız” diye seslendi.

İki hafta boyunca namaz eğitimi verildi

Şanlıurfa Peygamber Sevdalıları Derneği Gençlik Komisyonu Üyesi Musap Baydilli de final programı öncesinde çocukların iki haftalık eğitim sürecinden geçtiğini söyledi.

Eğitimlerin 4 Ağustos'ta başladığını ve 14 Ağustos'a kadar devam ettiğini belirten Baydilli, final programının 16 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Derdimiz çocuklarımıza namazı sevdirmek”

Etkinliğin temel amacını anlatan Baydilli, şu ifadeleri kullandı:

“Derdimiz, çocuklarımıza namazı sevdirmek, namazın aşkını yüreklerine, kalplerine nakşetmek. Çocuklarımıza namaz bilincini kazandırmak, onları namazla büyüyen bir nesil eyleme derdi ile bu programlara girişmiş bulunmaktayız.”

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği final programı, gerçekleştirilen etkinlikler ve dualarla sona erdi.