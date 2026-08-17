Ekecek toprakları yok! Tarımın yerini mecburiyetten turizm aldı

Ali Baştürk ise bölgenin eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Burada otel hizmeti verdiklerini anlatan Baştürk, "Bizim bölgede arazi yok. Su kaynağı bol ama tarıma elverişli yer değil ve hayvancılık da zayıf. Ondan dolayı bu bölgede turizm aktif. İnsanlar ikliminden, havasından ve temizliğinden dolayı buraya yöneliyor. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.