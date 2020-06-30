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Dünya

Suudi Arabistan’ı sarsan gelişme! Çekirgeler istila etti

Koronavirüsten sonra yeni felaket olarak gösterilen çekirge istilası bu kez Suudi Arabistan'da kendisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 11:20:00 - 2020-06-30 11:21:45
Suudi Arabistan’ı sarsan gelişme! Çekirgeler istila etti

Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde yaşanılan çekirge istilası paniğe neden oldu.

Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde saldırıya geçen çekirgeler paniğe neden oldu.

Uzmanlar, yetkililere sürünün daha fazla yayılmadan hızlıca kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunurken, çekirge sürüsünün çöl bölgesinden yeşil alanlara doğru yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bölgede yağışların artması ile çekirge istilasının da artması bekleniyor.

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