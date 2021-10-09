Suudi Arabistan'dan yeni karar! O ülkeye izin verdi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yurtdışından umre ziyaretçilerinin kabul edilmesini askıya almış, 9 Ağustos’tan itibaren ise çeşitli ülkelerden Covid-19’a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin umre ziyareti yapabileceğini duyurmuştu. Endonezya’ya ise yüksek korona virüs vaka sayısı nedeniyle umre ziyareti için izin verilmemişti. Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısında görülen azalma sonucu Endonezya da umre ziyaretlerine izin verilen ülkeler arasına alındı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi yaptığı açıklamada, Endonezya'da salgının etki gücünün hafiflediğini ve vaka sayısında azalma olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan’daki Büyükelçilik, Suudi yetkililerden Endonezyalıların umre ziyaretinin yeniden başlamasına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi aldı" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile geçtiğimiz haftalarda New York'ta düzenlenen 76. BM Genel Kurulu'nda görüştüklerini kaydeden Marsudi, "Gerekli sağlık standartlarını karşılamayan umre ziyaretçileri için 5 günlük bir karantina süresi belirlenmesi düşünülüyor” diye konuştu.

Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya’da, 2018 yılında toplam 1 milyon 50 bin kişi umre ziyareti gerçekleştirdi. Salgının başından bu yana 4 milyon 227 bin 38 vaka tespit edilen ülkede, şimdiye dek Covid-19 salgını nedeniyle 142 bin 612 kişi hayatını kaybetti.