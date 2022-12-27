Suudi Arabistan'dan yeni adımlar: Japonya ile 15 dev anlaşma imzalandı! Sürpriz kararlar

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-Japonya Yatırım Forumu sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Suudlu Bakan, ülkesi ile Japonya arasında karşılıklı yatırımların artırılmasını ve devamını sağlayacak 15 anlaşma imzalandığını söyledi.

Anlaşmalar yapay zekadan enerjiye kadar pek çok konuyu kapsıyor

Bu anlaşmaların Japonya hükümetinin stratejik yönelimleri ile uyumlu olan Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu beklentilerini gerçekleştireceğini ifade eden Falih, "Japonya dost ve dünyada öncü bir ülke olması nedeniyle Japonya ile işbirliğimiz 60 yılı aşkın süredir devam ediyor." dedi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmalar "yapay zeka, spor, finans, bankacılık hizmetleri, polyester geri dönüşümü, tarım, gıda, sanayi, imalat, ticaret, enerji, dijitalleşme, akıllı şehirler ve kişiselleştirme" alanlarını kapsıyor.

Suudi Arabistan ile Japonya arasında dün temiz enerji alanında da işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Açıklama şöyle;

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'ı ziyaret eden Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura ile Suudi Arabistan-Japonya Enerji Bakanları Diyaloğu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İki bakan, Suudi Arabistan ile Japonya arasında karbon ekonomisi, karbon geri dönüşümü, temiz hidrojen ve yakıt amonyak alanlarında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan ihracat yasağı hakkında henüz bilgi yok.