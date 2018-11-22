Suudi Arabistan'dan yeni açıklama: Adalet istiyoruz

CNBC televizyonuna konuşan el-Cubeyr, "Delilleri görmeden, olguları bilmeden Suudi Arabistan'ı suçlu ilan ettiler. Bu o günden beri devam ediyor. Medyada, Türkiye ve Katar haber ajanslarından gelen ve kraliyete karşı olan sızıntıları gördük. Suudi kraliyete karşı atılan çok sayıda suçlamalar görüyoruz ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu konuda Türkiye'den daha fazla yardım görmek istiyoruz"

Suudi Arabistan'ın soruşturmayı sürdürdüğünü ve bu konuda Türkiye'nin daha fazla yardımını görmek istediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye'den delil sunmasını talep ettik ve halen bu delillerin bazılarını bekliyoruz" dedi.

"Tüm Suudiler adaletin yerine getirilmesini bekliyor"

Bu cinayetin tüm Suudileri sarstığını ve öfkelendirdiğini dile getiren el-Cubeyr, kimsenin bu cinayetin işlenmesi için emir vermediğini vurgulayarak, "Bu, yetkinin kötüye kullanılmasıydı ve tüm Suudiler, adaletin yerine getirilmesini istiyor" diye ekledi.

"Bir daha olmaması için çalışıyoruz"

Bakan, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ilgili prosedürlerin gözden geçirildiğini de sözlerine ekledi.