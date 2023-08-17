Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! 12 anlaşma yapıldı: 5 milyar riyalden (1,33 milyar dolar) fazla! Duyan şok geçirdi

Altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında mutabakata varıldı. Yatırım değerinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

Riyad ve Pekin yönetimleri, birçok alanda kritik ortaklığa imza attı.

Çin'in başkenti, Suudi Arabistan-Çin İş Forumu'na ev sahipliği yapıyor.

Suudi Arabistan'dan foruma İskan Bakanı Macid el-Hukayl ve Pekin Büyükelçisi Abdurrahman bin Ahmed el-Harbi katıldı.

12 yatırım anlaşması

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SPA'ya açıklama yapan Hukayl, iki ülke arasında Suudi Arabistan'da altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olmak üzere 12 yatırım anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Suudi Bakan, yatırım değerinin 5 milyar riyalden (1,33 milyar dolar) fazla olduğunu kaydetti.

Çinli firmalara Suudi Arabistan çağrısı

Suudi Arabistan'ın 17 kentinde 300 bin konut inşasına başlandığını ifade eden Hukayl, toplam yatırımların 100 milyar riyali (27 milyar dolar) aştığının altını çizerek Çinli firmalara ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Yatırım görüşmeleri yapılacak

Bakan Hukayl, 4 günlük Çin ziyaretinde Suudi Arabistan kentlerinde belediye ve konut sektörlerinde altyapı projelerinin geliştirilmesi ve yatırım imkanları konularında Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak.

"Çin, Suudi Arabistan için çok önemli"

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, "Çin, Suudi Arabistan için çok önemli. En büyük ticaret ortağımız." demişti.

Sözü Washington'a getiren Cedan, "ABD de çok önemli ve stratejik bir ortak." diye konuşmuştu.

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