  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye gelecek! Araç sahibi olanlar aman dikkat: BYD'den kritik, sürpriz Türkiye kararı! Tarih verdi!

1 DOLAR KAÇ TL? | 15 Ağustos 2023 para piyasaları, döviz kuru son dakika haber: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte fiyatlar

Sen neymiş be Ekrem! Melis Çatak'a koskoca gemiyi tahsis ettirdi

Dolar tahminleri ile tanınan Necmettin Batırel tarih verdi: İpler kopacak, orada parası olanlar dağılacak

Dolar fırlayıp gidince Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber geldi

Beyaz Türkler pes etti! Boğaziçi Üniversitesi eyleminde sadece 1 akademisyen kaldı!

4 ay içinde 300 binden fazla Çinli Türkiye'ye akın edebilir

Binali Yıldırım tarih verdi: Enflasyon tek hane olacak

S-400'ler konusunda büyük ikiyüzlülük! Türkiye'ye çok büyük ayıp ettiler

Halil Konakcı’yı eleştiren Fatih Altaylı’nın Öcalan sevgisi ifşa oldu!
Ekonomi Türk enerji şirketi ihaleyi kazandı, imzalar atıldı: Dost ülkedeki dev proje Türk'e emanet
Ekonomi

Türk enerji şirketi ihaleyi kazandı, imzalar atıldı: Dost ülkedeki dev proje Türk'e emanet

Yeniakit Publisher
2023-08-15 23:11:00 - 2023-08-15 23:15:19
Türk enerji şirketi ihaleyi kazandı, imzalar atıldı: Dost ülkedeki dev proje Türk'e emanet

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki 'en büyük güneş enerjisi projesini' Türk firmasının üstlendiğini açıkladı. Bahreyndeki en büyük güneş enerjisi projesini Türk firması üstlendi: dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Projesiyle dengeleri bozacak!

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği, Bahreyn'deki 'en büyük güneş enerjisi projesini' Türk firmasının üstlendiğini duyurdu.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanı Yasir bin İbrahim Humeydan'ın himayesinde ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl'ın katılımıyla konuyla ilgili imza töreni düzenlendiği duyuruldu.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'den GETAŞ şirketinin Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanlığının bugüne dek planlamış olduğu "en büyük güneş enerjisi projesini" üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, güneş enerjisi projesinin bütçesi ve kapsamına ilişkin başka ayrıntılara yer verilmedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahreyn Sürdürülebilir Enerji Kurumu ile GETAŞ arasında 2021 yılında da "yüksek teknolojiye sahip yenilenebilir enerji projelerinin yapılması" konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23