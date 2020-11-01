Suudi Arabistan'dan umre kararı

Suudi Arabistan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Verilen karar gereği, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsüne göre, pazar günü yurtdışından ilk umre ziyaretçileri Harem-i Şerif'e kabul edilecek.

18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazların edasına izin verilmesinin ardından bugünden (1 Kasım) itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girebilecek.

Diğer taraftan Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği söylenmişti.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, mart ayında koronavirüs nedeniyle umre ziyaretini askıya almış, hac ibadeti için de ülke içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.