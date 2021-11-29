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Dünya Suudi Arabistan'dan umre açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'dan umre açıklaması

Suudi Arabistan, umre için gelecek yabancıların ülkeye giriş şartlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:26:00 -
Suudi Arabistan'dan umre açıklaması

Güney Afrika'da orta çıkan ve Omicron adı verilen korona virüsün yeni mutasyonu yayılmaya devam ederken, Suudi Arabistan ülkeye giriş şartlarını açıkladı. Yapılan son açıklamada, 18 farklı ülkeden umre için gelenlere aşılarını yaptırmış dahi olsalar ülkeye giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Malavi, Zambiya, Madagaskar, Angola, Komorlar, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesotho, Etiyopya ve Esvatini gibi ülkelerden gelişleri askıya alan Suudi Arabistan'da yeni mutasyon nedeniyle endişe duyulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Hac Ve Umre Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Kabe-İ Muazzama'yı ziyaret etmek isteyenler için kısıtlamaları güncelledi. Açıklamada, Suudi Arabistan tarafından tanınan aşıları yaptıranlar karantina girmezken, Suudi Arabistan tarafından onaylanmayan ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşıları yaptıranlar 3 gün karantinada kalacak.

Karantinasını tamamlayanlardan negatif sonuçlu PCR testi istenecek.
Suudi Arabistan, 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson açılarını kabul ettiğini açıklamıştı.

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