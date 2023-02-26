Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya destek
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü. Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağı açıklandı.
Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bakan Ferhan’ı Kiev'de kabul ettiğini belirterek, bu ziyaretin ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu bildirdi.
Ziyaretin karşılıklı yarar sağlayacak diyaloğun daha da yoğunlaştırılmasına yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, bizim ve toplumumuz için çok önemli." ifadelerini kullandı.
Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım paketi
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.
Yermak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"(Bakan Ferhan’ın) Ziyaret sırasında Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım ve 300 milyon dolarlık petrol ürünleri olmak üzere toplam 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasını resmileştiren iki belge imzalandı."
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Çin'den 'Ukrayna krizine çözüm' önerisi: Haklarını teslim edelim, koruyalım! 12 maddelik belge yayınlandı!
Dünya
Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek