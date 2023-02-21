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Ekonomi Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyonlarca dolarlık proje
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyonlarca dolarlık proje

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için 48 milyon dolarlık projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:05:00 -
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyonlarca dolarlık proje

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Danışmanı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) Genel Müdürü Dr. Abdullah er-Rabia, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle 3. Riyad Uluslararası İnsani Forumu’nun oturum aralarında 183 milyon riyali (48 milyon dolar) aşan anlaşmalar imzaladı.

Anlaşmalar arasında değeri 5 milyon doları aşan acil tıbbi müdahale projesi, 4,7 milyon dolar değerinde hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri sağlama projesi ve depremden etkilenen insanları barındırmak için 20 milyon dolar değerinde 3 bin konut inşaatına yönelik proje yer aldı.

Rabia’nın imzaladığı anlaşmalar arasında 1,7 milyon dolar değerinde su ve sanitasyon projesinin yanı sıra 10,6 milyon dolar değerinde olan depremden etkilenenler için yetimlere sponsor olma projesi, 1,7 milyon dolarlık temel beslenme malzemeleri projesi ve 4,8 milyon dolar değerindeki Suudi gönüllü yaşam projesi de bulunuyor.

Şarkul Avsat

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