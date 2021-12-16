Suudi Arabistan'dan Taliban kararı

Suudi Arabistan, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) aracılığıyla bugün Afganistan’a 65 tondan fazla insani yardım taşıyan iki uçak gönderdi.

Kraliyet Divanı Danışmanı ve KSRelief Genel Sekreteri Dr. Abdullah er-Rabia, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya yaptığı açıklamada, “Bu yardım, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Afganistan’daki kardeş halkın yanında yer alma yönündeki talimatları doğrultusunda yapıldı” dedi.

Dr. Rabia, Suudi Arabistan’ın Afganistan’a toplamda 6 uçak ile 197 ton 238 kilo ağırlığında gıda ve barınma yardımı göndereceğini söyledi.

KSRelief Genel Sekreteri, “Bunlara ek olarak, Afganistan’daki en muhtaç ailelere dağıtılmak üzere komşu Pakistan’dan çıkacak 200 kamyonla karadan da yardımlar teslim edilecek” diye konuştu.