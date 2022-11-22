Suudi Arabistan'dan sürpriz karar! Böylesi daha önce olmadı...
Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. Dünya Kupası'na Arjantin maçıyla damga vuran Suudi Arabistan'da ülke genelinde kutlamalar yapılıyor. Maçın bitiminden itibaren sokaklara dökülen halk bu galibiyeti büyük coşkuyla kutladı. Ülke hükümeti, bu kutlamaların ardından resmi tatil ilan etti.
Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi Arabistan'da yarın resmi tatil ilan edildi. Dünya Kupası'na Arjantin maçıyla damga vuran Suudi Arabistan'da ülke genelinde kutlamalar yapılıyor. Maçın bitiminden itibaren sokaklara dökülen halk bu galibiyeti büyük coşkuyla kutladı.
Ülke hükümeti, bu kutlamaların ardından resmi tatil ilan etti.
Suudi Arabistan, Arjantin galibiyetinin ardından yarının resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Ülke genelinde yapılan kutlamaların devam etmesi için ülke hükümeti böyle bir karar aldığını duyurdu.
MAÇ BİTTİ, KUTLAMALAR BİTMEDİ
Arjantin karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından ülkede büyük bir coşku iklimi hakim oldu. Sokaklara dökülen taraftarlar büyük bir mutlulukla galibiyeti kutladı.