Suudi Arabistan'dan skandal karar! Vitaly Zdorovetskiy'i ülkeye getirdiler

Suudi Arabistan yönetimi, müstehcen ve cinsel içerikli videolarıyla bilinen, aynı zamanda pornografik filmlerde de oynayan bir ismi 'eğlence etkinlikleri' için ülkeye getirdi.

Suudi kaynaklarınca aktarılan habere göre, Rus asıllı Amerikan vatandaşı içerik üreticisi ve YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine getirildi.

Zdorovetskiy'nin ülkeye devletin resmi kurumu olan Heyetu-t Terfiyye (Eğlence Heyeti) tarafından davet edildiği belirtildi.

Cidde'ye getirilen ismin Suudi çalışanlarla konuşması sırasında "espri maksadıyla argo ve gayri ahlaki ifadeler kullandığı" belirtildi:

Söz konusu ismin ülkeye çağrılması, İslam alimlerince "Mikat sınırları içerisinde olduğu" belirtilen Cidde'ye götürülmesi tepkilere yol açtı. (Mikat sınırları, Mekke’ye gidenlerin veya hac ve umre yapacakların ihrama girecekleri noktaları ifade ediyor.)

Zdorovetskiy isimli içerik üreticisinin daha önce pornografik filmlerde oynadığı, çektiği videolarda müstehcenlik ve cinsel içerikler yer aldığı belirtiliyor.

Başkent Riyad özellikle son dönemde çok sayıda tören, kutlama ve etkinliğe sahne oluyor.

Bu yılın başında da Riyad'da yılbaşı ve Noel kutlamaları tertip edilmişti.

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Suudi Arabistan'da 2016'da resmi kurum olarak kurulan Heyetu-t Terfiyye'nin (Eğlence Heyeti) faaliyetleri, başına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkadaşı Türki Alu-ş Şeyh'in atanmasının ardından hız kazandı.

Kaynak: Mepa News