Suudi Arabistan'dan Kırgızistan'a 3,7 milyon dolarlık hibe!

Kırgız Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında tıp merkezleri için ekipman temini ve karantina bölgesinin inşaatı ve donatılması projesi ile ilgili toplam 3,7 milyon dolarlık hibe anlaşması Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov'un imzalamasının ardından Jogorgu Kenesh meclis tarafından onaylandı.

“Tıp merkezleri için ekipman temini ve karantina bölgesinin inşaatı ve donatılması” projesi, Kırgızistan'daki sosyal altyapı projelerinin bir parçası olarak Suudi Kalkınma Fonu tarafından 3 milyon 797 bin ABD Doları tutarında finanse edilecek ve aşağıdaki projelerin hayata geçirilmesini amaçlayacaktır.

Proje kapsamında,

- “Oş bölgesindeki Kara-Kuldzh köyünde ve İssyk-Kul bölgesindeki Tyup köyünde tıp merkezlerinin donatılması ve ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tüberküloz Merkezinin tüberküloz bölümünün 1 milyon 245.2 bin ABD doları olarak donatılması;

- “Kırgız Cumhuriyeti'nden Suudi Arabistan Krallığına et ihracatı için Chui bölgesinde bir karantina bölgesinin inşası” 960 bin ABD Doları;

- “Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Altındaki Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü Tıbbi Cihazlarının Donanımı” 1 milyon 440 bin ABD Doları.

Ayrıca, yukarıdaki projelerin etkili bir şekilde uygulanması için, Hibe Anlaşması çerçevesinde, 151,8 bin ABD Doları tutarında danışmanlık yardımı sağlanacak.

Kaynak: Dünya Bülteni