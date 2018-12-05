0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan Katar' davet

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne davet etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:42
Suudi Arabistan'dan Katar' davet

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi 39. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne davet etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Kral Selman, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39. KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye gönderdi.

Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi'ye sunulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

38'inci zirveye sadece iki lider katılmıştı

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizden 6 ay sonra Kuveyt'te düzenlenen 38. KİK Zirvesi, kurulduğu 1981'den bu yana gerçekleşen "temsil düzeyi en düşük zirve" özelliğini taşımıştı.

Söz konusu zirvede devlet başkanı olarak sadece Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yer alırken, Umman'ı ise Bakanlar Kurulundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said temsil etmişti.

Umman Sultanı Kabus bin Said 2011'den bu yana KİK zirvelerine katılmadığı için söz konusu durum Umman açısından olağan kabul ediliyor.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den de zirveye devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşmemişti. 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 07:42
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
    1. İstanbul'da minibüs devrildi! Çok..
    2. Gezi kalkışmasının elebaşlarındandı.....
    3. CHP’nin bir yalanı daha ortaya çıktı!..
    4. Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem
    5. İşte doları yükselten 3 neden!
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Kara yollarında durum
    8. Almanya'dan büyük skandal! Devam..
    9. Karadeniz'deki bolluk balıkçıları..
    10. Trump 'Ölümcül bir hal aldı' dedi ve..
    11. Polis kimlik kartları değişiyor
    12. Suudi Arabistan'dan Katar' davet
    13. Kapış kapış satılıyor ama kimse buna..
    14. 30 dükkanı böyle kundakladılar
    15. ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    16. ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    17. Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
    18. Savcılık harekete geçti... Bakanlığa..
    19. Bakan açıkladı! Yeni dönem başlayacak
    20. Açıklamaları deprem etkisi oluşturdu
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Dilipak'a ve hafızlık öğrencilerine saldıran Ensonhaber'in maskesi düştü!
    Dilipak'a ve hafızlık öğrencilerine saldıran Ensonhaber'in maskesi düştü!

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi