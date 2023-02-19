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Dünya Suudi Arabistan'dan İran uyarısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan İran uyarısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin uzun zamandan bu yana uyarıda bulunduğu İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 06:43:00 -
Suudi Arabistan'dan İran uyarısı

Bin Ferhan, Almanya'da gerçekleştirilen 59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Orta Doğu ülkelerinin rolüyle ilgili düzenlenen oturumda, İran'ın İHA'ları, nükleer müzakereler, ABD ile ilişkiler ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan, uzun zamandır İran'ın İHA'larıyla ilgili uyarıda bulunuyordu. Şimdi ise bu İHA'ları Ukrayna savaşında görüyoruz. İran'la bu konuda iletişime geçmek gerekiyor." diyen Bin Ferhan, İran'a silahlanmanın yayılmasının bölgeye fayda sağlamayacağını ve durdurulması gerektiğini ilettiklerini belirtti.

İran'la nükleer müzakereler konusuna da değinen Bin Ferhan, "Müzakerelere dönülmesine ihtiyaç var ancak bu, Körfez ülkelerinin katılımıyla ve kapsamlı bir bakış açısıyla olmalı." dedi.

Bin Ferhan, komşu ülkelerle arasında husumet bulunan bir devletin nükleer silah sahibi olmasının herkesi "nefsi müdafaaya" iteceğini vurguladı.

Bin Ferhan, Orta Doğu'nun nükleer silahtan arındırılmasını desteklediklerini dile getirdi.

ABD ile ilişkiler konusunda Bin Ferhan, "Bazı konularda fikir ayrılığı yaşıyoruz. Bu, bilinen bir mesele. ABD ile ilişkilerimizde ulusal çıkarlarımızı gözetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistanlı Bakan, Suriye konusunda ise mevcut durumun devam etmemesi hususunda Arap dünyasında fikir birliği olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, yurt dışındaki Suriyeli mülteciler ile yurt içindeki insani durumun çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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