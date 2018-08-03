0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan 'hac medya planı' açıklaması

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, 2018 yılı hac mevsimi medya planını törenle duyurdu.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:58
Suudi Arabistan'dan 'hac medya planı' açıklaması

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen törende, "2018 Hac Medya Planı" çerçevesindeki girişimler ve stratejilerin tanıtımının yanı sıra bu yıl için belirlenen "Dünya Kraliyetin Kalbinde" sloganıyla ilgili sunum yer aldı.

Sunumda ayrıca "hacda medya yönetimi stratejisi, temel mesajlar, uluslararası medya planı, medya sorunlarıyla yüzleşmek için hazırlanan proaktif medya planı ve hacla ilgili dijital tanıtım kampanyası" hakkında bilgi verildi.

Törende konuşan Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, hac haberlerinin temel birincil kaynağı olacak internet sitesinin (hajjmedia.gov.sa) yayına başladığını belirtti.

Kraliyetin, bu büyük organizasyonu kendi izleyicilerine ve okuyucularına aktarmak isteyen kanallar, uluslararası haber ajansları ve çeşitli medya kuruluşları için altyapı oluşturduğunu vurgulayan Avvad, bu yıl hac mevsimini takip edecek 800'den fazla yabancı basın mensubunu ağırlayacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad, yerli ve yabancı basın mensupları için Mekke'de ve kutsal mekanlarda medya merkezlerinin de hazırlandığına dikkati çekti.

Avvad, söz konusu merkezlerde, "canlı görüntü ve fotoğraf hizmetinin sunumu, hac ve umre adayları için kolaylık sağlanması amacıyla Suudi Arabistan'ın Kabe ve Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi ve çevresindeki kentsel alanların gelişimi" hizmetlerinin sunulacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:58
  1. Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad
  2. Hac mevsimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlik başvuruları başladı! Site çöktü
    1. Bedelli askerlik başvuruları başladı!..
    2. Bakanlık açıkladı: 6 hain öldürüldü
    3. ABD’den yeni yaptırım hazırlığı!..
    4. Suudi Arabistan'dan 'hac medya planı'..
    5. ''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu...
    6. Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?
    7. Muharrem İnce'nin apoletlerini..
    8. Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
    9. Çukurova Üniversitesi taban puanları..
    10. Nijerya'da tekne faciası: 21 ölü
    11. Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?
    12. Uğur Dündar'dan CHP'ye: Hırsızlarla...
    13. Onun işi dev yapıları 'patlatmak!..
    14. Van Gölü'nde 2 silah bulundu
    15. Enez'deki Fatih Camii ezan sesini..
    16. Fındık üreticileri fiyat..
    17. Feminazileri kudurtan protesto
    18. Şanlıurfa TOKİ Küçükler Akebe kura..
    19. Youtuber Halil Söyletmez yoğun bakımda..
    20. Kebapçı Selahattin'den olay sözler:..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...