Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Suriye konusunda sürece uzun süre İran nedeniyle taş koyan Suudi Arabistan'ın politika değiştirdiğini belirten Evrensel gazetesi yazarı Hediye Levent, Suud'da, Suriye’nin bir Arap ülkesi olduğu ve Arap dünyasına geri dönüşünün sağlanması vurgularının öne çıkmaya başladığını ifade etti. Levent, şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır Umman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Mısır gibi bölge ülkeleri açıkça veya dolaylı olarak Suriye’nin bölge siyasetine geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu sürecin başlamasının önündeki en büyük engel Suudi Arabistan oldu. Aslında Suudi Arabistan’ın Şam ile pek bir derdi yok; derdi ayaklanma döneminde Irak-Suriye ve Lübnan hattında iyice güçlenen İran varlığı. Suudi Arabistan’ın Şam’a defalarca ‘Tahran ile ilişkisini kesmesi karşılığında ekonomi ve siyaset kapılarının açılacağı’ mesajını gönderdiği biliniyor.

Diğer taraftan Şam’ın gerek bölge siyasetine dönmek ve gerekse bölgenin ekonomik ve siyasi açıdan güçlü ülkeleri ile iyi ilişkilere ihtiyacı aşikar. Ancak Şam’a göre ayaklanma döneminde İran’ın sağladığı desteği ikame edecek bir destek Suudi Arabistan’dan gelmedi. “Tahran ile ilişkileri kes, kapıları açalım” vaatleri ise hâlâ oldukça derin olan güvensizlik sebebiyle pek yeterli olmuyor henüz. Ayrıca yalnız bırakılan ülkelerde İran’ın boşluğu doldurması ve böylece nüfuzunu daha da derinleştirmesi gibi gelişmeler de devam ediyor. Ukrayna savaşına kadar körfez ülkeleri bu durumdan çok rahatsız değildi. Çünkü, Irak’ta Amerika, Suriye’de Rusya vardı ve İran’ı bir şekilde dengeliyordu. Ukrayna işgali bölgedeki bütün kısa vadeli statükoları alt üst etti.

Velhasıl Suriye konusunda sürece uzun süre İran nedeniyle taş koyan Suudi Arabistan politika değiştirdi. Suriye’nin bir Arap ülkesi olduğu ve Arap dünyasına geri dönüşünün sağlanması vurguları öne çıkmaya başladı."